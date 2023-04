Roma, ragazza di 20 anni entra nel portone sbagliato e viene abusata. Condomino sente le urla e chiama la polizia

È entrata nel portone sbagliato rispetto all'abitazione che stava cercando. E nell'androne è stata aggredita da un uomo che l'ha molestata pesantemente. Le urla della ragazza di 20 anni hanno messo in allarme un condomino che ha chiamato la polizia e ha permesso l'arresto dell'uomo, un bengalese di 38 anni. È accaduto a Roma sabato scorso. Erano le 21 e la ragazza stava camminando in via Principe Eugenio, nel rione Esquilino, quando, convinta di aver raggiunto il civico che stava cercando, è entrata in un portone sbagliato. Dentro c'era l'uomo che, dopo aver chiuso celermente la porta alle sue spalle, l'ha aggredita.

Cosa è successo

Le urla della ragazza e le sue richieste d'aiuto hanno permesso di far giungere, da parte di un condomino, la richiesta di soccorso alla sala operativa della Questura di Roma che, immediatamente, ha inviato sul posto la pattuglia. L'uomo è stato subito individuato e bloccato dagli agenti della polizia del commissariato Viminale. Per lui, la procura ha richiesto la convalida dell'arresto al gip del Tribunale di Roma.

Le indagini

Ad ogni modo l'indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.