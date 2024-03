Roma Termini, prima gli offre della droga e poi li rapina: arrestato

Sorpresi alle spalle, picchiati e rapinati. Ancora un colpo alla stazione Termini. L'allarme è scattato a piazza dei Cinquecento quando le due vittime, due stranieri di origini tunisine, sono state aggrediti. Il bandito si è avvicinato ai due amici offrendo loro della droga. Al rifiuto è scattata l'aggressione terminata con una rapina della cassa musicale e di una power bank. I due giovani hanno subito chiamato i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti. Le vittime hanno fornito un'accurata descrizione del bandito: gli agenti hanno subito avviato una fitta rete di ricerche tra via Cavour, piazza dei Cinquecento e la stazione Termini.

In una manciata di minuti hanno rintracciato il sospettato.

Trasferito negli uffici del commissariato Viminale è stato riconosciuto in un confronto "all'americana". Durante la procedura di riconoscimento inoltre sono emersi a suo carico numerosi precedenti per rapina, spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Ancora: era già sottoposto al divieto di dimora. Infine l'ultimo fermo era dello scorso 12 dicembre quando, sempre alla stazione Termini, aveva reagito ai poliziotti che poi lo avevano fermato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.