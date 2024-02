Martedì 20 Febbraio 2024, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 14:10

Dopo l'escalation di aggressioni e rapine registrate negli ultimi mesi tra la stazione Termini e l'Esquilino, polizia e agenti della Polizia Ferroviaria hanno intensificato controlli e accertamenti. Nell'ultima settimana durante le operazioni "Alto impatto" e "Stazioni sicure" sono state oltre 10 mila le persone controllate, sette quelle arrestate e quindici le denunciate. Ma non si arrestano le razzie dei malviventi. Nel mirino delle bande dei ladri, turisti e viaggiatori seguiti in ascensore e, in alcuni casi, fino agli alberghi intorno alla stazione. Scippati, derubati e aggrediti. Una vera emergenza: la scorsa settimana la vittima, un 23enne romano che stava rientrando a casa a piedi, è stato bloccato in via Cavour da un banda di quattro stranieri che lo hanno derubato anche dei vestiti. Durante la rapina è stato picchiato e ferito con un coltello, lasciato a terra in una pozza di sangue. L'attenzione dunque resta altissima - anche in pieno giorno - non solo nello scalo di Termini ma anche al Tiburtino e all'Ostiense.

TURISTI NEL MIRINO

Dunque controlli intensificati all'interno dello scalo ferroviario di Termini dove si allunga la lista delle vittime tra scippi e furti. Gli agenti della squadra di polizia Giudiziaria Compartimentale hanno arrestato due persone perchè responsabili del furto di una borsa ai danni di un viaggiatore. Nello specifico gli agenti della Polfer hanno notato i due ladri aggirarsi, individuare le vittime all'interno della stazione e seguirle fino a un hotel di via Marsala. I malviventi i sono entrati quindi all'interno dell'albergo e mentre uno cercava di distrarre gli addetti alla reception presenti nella hall, l'altro si è impossessato della borsa di un turista. Gli agenti che avevano seguito movimenti e spostamenti, hanno bloccato e arrestato i due ladri. Nella borsa, subito restituita alla vittima, 800 euro in contanti e documenti. Ancora un ladro in manette sorpreso all'interno dell' «Ala Mazzoniana» della stazione Termini. Pure in questo caso, il bandito ha puntato una comitiva di turisti appena arrivata nella Capitale. I viaggiatori erano distratti dalle pratiche relative al noleggio di alcune autovetture, non si sono accorti che uno degli zaini era stato rubato. Agenti in borghese della Polfer hanno invece notato l'intera scena e hanno fermato il ladro mentre tentava di scappare dall'uscita di via Giolitti.

La borsa sottratta, contenente documenti, telefono cellulare ed effetti personali per oltre 500 euro, è stata consegnata alla vittima: «Non mi sono accorto di nulla - ha poi riferito agli investigatori- stavo compilando i moduli per il noleggio dell'auto, si è trattato di un momento di distrazione».

SEGUITI IN ASCENSORE

I controlli per tutta la settimana si sono allargate anche alla stazione Tiburtina e alla stazione Ostiense per l'operazione "Stazioni sicure".Nello scalo di Ostiense gli agenti hanno proceduto con l'arresto di un uomo, destinatario di un provvedimento giudiziario. Ancora: hanno notato tre donne seguire due viaggiatrici, che dal sottopassaggio in corrispondenza del binario 1 della stazione erano entrate all'interno dell'ascensore dirette nell'atrio biglietteria. Gli agenti della Polfer quindi hanno atteso che l'ascensore arrivasse al piano e nel momento in cui si sono aperte le porte hanno visto una delle tre donne gettare in terra un portafoglio di una delle viaggiatrici seguite pochi minuti prima. Le donne sono state arrestate e la refurtiva recuperata e restituita.