Giovedì 29 Febbraio 2024, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 13:54

Una maxi rissa a due passi della stazione Termini. In pieno giorno, alle 16.30, una ventina di persone se le sono date di santa ragione davanti agli occhi atterriti di automobilisti e passanti. Anche alcuni turisti, sbarcati da poco alla stazione, sono rimasti senza parole ed impauriti davanti al corpo a corpo. La strada dove si è registrata la violenza è via Daniele Manin che è quasi attaccata alla stazione e fa parte del quartiere Esquilino. Sembrerebbe che la maxi rissa sia scoppiata per motivi di spartizione del territorio fra senza fissa dimora. Alcuni volevano dormire nella parte più vicina alla stazione mentre altri sarebbero stati spinti verso i giardini. Comunque è ancora da accertare bene il presunto motivo della violenza. Sono stati alcuni automobilisti ad accorgersi di quello che stava accadendo e sono stati loro a chiamare i soccorsi.

L'INTERVENTO

Nel giro di pochi minuti sono arrivati gli uomini delle volanti che sono riusciti a bloccare tre rissosi: si tratta di tre cittadini egiziani. I poliziotti hanno impiegato qualche minuto per infilare nelle auto i tre fermati che hanno opposto resistenza. I tre puntavano i piedi e non volevano entrare nelle auto della polizia. Dopo qualche minuto gli agenti sono riusciti a metterli in macchina e portarli al vicino commissariato. I tre avevano dei lividi che si erano procurati proprio con la rissa. Davanti agli investigatori non hanno aperto bocca. La loro posizione, comunque, è molto netta. Sono stati gli agenti a bloccarli in flagranza di reato mentre ancora stavano picchiando i loro rivali. Sono scattate le ricerche tramite le telecamere della zona. Proprio le immagini potrebbero essere fondamentali per arrestare gli altri rissosi. La polizia gira per la zona e sa riconoscere i clochard o chi vive di piccoli reati. Le immagini quindi, potrebbero avere presto un'identità.

«Qui troppo spesso - racconta un cittadino - accadono rapine, giri di spaccio ed anche violente liti fra senza fissa dimora. Noi abbiamo agito tramite un comitato di quartiere. Ci rapportiamo spesso con le forze dell'ordine. Eppure, la sera, si ha paura ad uscire di casa».

Pochi giorni fa, sempre in via Manin, accadde una rapina che coinvolse un bimbo di 5 anni. Il bimbo con il padre si tenevano per mano all'interno del tram quando uno straniero rapinò il cellulare all'uomo. Il malvivente diede una forte spinta da dietro. Padre e figlio caddero in strada e il piccino ebbe la peggio sbattendo la testa sull'asfalto. Il volto si trasformò in una maschera di sangue, per fortuna senza altre gravi conseguenze.