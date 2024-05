Lunedì 27 Maggio 2024, 06:23 - Ultimo aggiornamento: 06:24

Più vigili nei quartieri centrali, meno nelle periferie. Nella Capitale è quasi una regola non scritta, vista la quantità di compiti che la polizia locale deve sobbarcarsi nelle aree più affollate della città: dal decoro all’abusivismo commerciale, dai grandi eventi sempre più frequenti (senza contare il Giubileo) fino alla viabilità spesso congestionata in queste zone. Ma l’assegnazione ai vari gruppi dei 750 nuovi assunti - che in queste settimane si stanno formando, in attesa di essere effettivamente immessi in servizio in estate - sta creando una sorta di derby tra i diversi municipi. Con quelli più lontani dalle Mura Aureliane che rivendicano maggiore attenzione. «Il VI non è solo Tor Bella Monaca - sottolinea il minisindaco Nicola Franco - È un insieme di quartieri e situazioni difficili, come ci dicono gli episodi di cronaca». Più attenzione per il proprio territorio viene chiesta anche da Mario Falconi, presidente del X Municipio (Ostia-Acilia).

LA MAPPA

I nuovi vigili, secondo una bozza che sta circolando in questi giorni, sarebbero così distribuiti: 44 unità al I gruppo Prati, 170 al I gruppo Trevi (centro storico), 38 al II Parioli, 77 al II Sapienza, 22 al III Nomentano, 20 al IV Tiburtino, 55 al V Casilino, 15 al V Prenestino, 13 al VI Torri, 26 al VII Tuscolano, 40 al VII Appio, 25 all’VIII Tintoretto, 12 al IX Eur, 3 al X Mare (Ostia), 57 all’XI Marconi, 56 al XII Monteverde, 55 al XIII Aurelio, 51 al XIV Montemario, 26 al XV Cassia. «Paradossale come un municipio delicato, esteso e importante come quello di Ostia si trovi a ricevere un rinforzo di soli tre agenti - sottolinea Marco Milani, segretario romano del Sulpl, il sindacato unitario lavoratori polizia locale - E questo anche in considerazione del consistente aumento degli afflussi, in vista della stagione balneare».

LE DECISIONI

Ma i giochi, assicurano in Campidoglio, sono ancora tutti da fare: «Le assegnazioni le faranno dopo il corso, a fine luglio o direttamente a settembre - spiega l’assessore capitolino al personale, Andrea Catarci - Le indiscrezioni sono riguardanti, probabilmente, le preferenze indicate dai neoassunti». I numeri che circolano «non rappresentano alcuna distribuzione effettiva - fanno sapere infatti da via della Consolazione - Il Comando generale, con tutto staff dirigenziale e comandante generale, stanno lavorando su questo nel modo più opportuno, prendendo in considerazioni più criteri, tra cui la carenza di personale in ciascun gruppo, l’estensione territoriale le esigenze effettive dei servizi su strada, considerando che tutto il personale neo assunto verrà impiegato nei servizi di viabilità e polizia stradale». Le assegnazioni, che fa il Comando del Corpo, conferma Catarci, «tengono in considerazione la situazione di partenza dei diversi gruppi e la previsione di ulteriore lavoro connessa a Giubileo, cantieri e quotidianità». A breve, aggiunge l’assessore, il Comando avrà a disposizione gli altri 50 vigili, in sostituzione dei vincitori del concorso che non hanno firmato il contratto, per arrivare alle 800 unità previste.

