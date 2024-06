2 giugno, perché si festeggia la Repubblica. Domani le celebrazioni: dalle Frecce tricolori alla parate e l'inno cantato da Claudio Baglioni

È festa della Repubblica Italiana che è nata proprio il 2 giugno 1946 con il referendum a suffragio universale indetto per scegliere la forma istituzionale da dare al nostro Paese. Oltre al 78° "compleanno" della Repubblica si festeggia l’ingresso delle donne nell'elettorato passivo: prima di questa data le donne non avevano diritto di voto e quindi non partecipavano alla vita democratica italiana (è il tema e l'ambientazione storica del film di successo diretto e interpretato da Paola Cortellesi "C'è ancora domani").