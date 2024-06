Sabato 1 Giugno 2024, 08:48

Ha truffato persino un poliziotto con la vendita di una jeep “fantasma”. Il 48enne italo-tedesco Marco Pizzuti lo scorso 23 maggio è stato condannato dal Tribunale monocratico di Roma a un anno e due mesi di reclusione per truffa aggravata, oltre al pagamento di una multa di 900 euro e di una provvisionale di 27.300 euro. I fatti risalgono al 2019. L’assistente capo della polizia Simone Caiazzo, 47 anni, voleva cambiare, per motivi familiari, la sua Audi A5 coupé con un suv più alto e spazioso. Dopo aver consultato vari annunci e visitato degli autosaloni, si affida a un collega del suo stesso ufficio, il quale gli riferisce di avere un grandissimo amico del suo paese che aveva cittadinanza tedesca e che era in grado di reperire qualsiasi tipo di auto dalla Germania. Lo rassicura sulla sua affidabilità e onestà, spiegandogli che anche lui aveva acquistato un’auto tramite Pizzuti.

Caiazzo si decide quindi a chiamare l’imputato per spiegargli che tipo di veicolo desidera comprare. Quest’ultimo gli gira l’annuncio online di una Jeep Cherokee Overland aziendale del 2017, in vendita a 28.800 euro da una concessionaria tedesca che lui avrebbe contattato riuscendo a ottenere uno sconto. La vittima chiede di nuovo garanzie al collega che aveva fatto da intermediario. «Vai tranquillo, è come un fratello, lavora in un autosalone a Ceccano con Aldo, mio compare e parente», lo rassicura. Il 13 marzo 2019 il poliziotto effettua un bonifico di 27.300 euro a Pizzuti. Al momento della consegna, però, l’imputato inizia a ritardare l’incontro. Caiazzo, capendo di essere stato ingannato, lo denuncia al commissariato di Fondi e scopre che il 48enne era già noto in quanto era stato denunciato per truffe simili. Antonio Cerbone, proprietario di un bar a Terracina, nel 2021 gli avrebbe versato un anticipo di 19.300 euro per una Porsche Cayman. Anche in questo caso, però, la vettura non è mai stata consegnata. I due hanno avuto un diverbio alla concessionaria di Ceccano, durante il quale Cerbone era rimasto incastrato con le mani nel finestrino dell’auto di Pizzuti, che lo aveva trascinato per circa 150 metri, provocandogli diverse lesioni. In quella vicenda, però, le denunce della vittima non hanno avuto seguito in un procedimento penale.