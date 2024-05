Mercoledì 29 Maggio 2024, 16:15

Il 4 e il 5 giugno l’Università Lumsa, nel cuore del quartiere Prati di Roma, aprirà le proprie porte ad alcuni tra i più illustri studiosi nazionali ed esteri, in un convegno internazionale per celebrare l’80° anniversario della liberazione di Roma intitolato: “Un laboratorio politico: Roma, la S. Sede e l’Italia (1943-1944)”.

Sono 24 relazioni tematiche e due giornate di lavori quelle organizzate dalla Lumsa con l’Esercito Italiano, l’Istituto Storico Germanico di Roma ed il Pontificio Comitato Scienze Storiche.

Il programma del convegno si svilupperà in due giornate: martedì 4 giugno dalle ore 10.00 alle 18.30 e mercoledì 5 giugno dalle ore 9.00 alle 18.30, entrambe presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, in via di Porta Castello 44.

L’incontro scientifico presenta il risultato degli studi condotti dal gruppo di ricerca: “Un laboratorio politico: Roma, la S. Sede e l’Italia (1943-1944). Vaticano e patrioti nella “Città Aperta” durante l’occupazione tedesca”. Costituitosi nel 2021 a seguito dell’apertura dei fondi dell’Archivio Apostolico Vaticano relativi al pontificato di Pio XII, nel tentativo di ricostruire l’ampia articolazione di dinamiche tra la fine del fascismo e la costruzione della democrazia italiana.

«La liberazione di Roma è stata spesso sottovalutata, c’è un problema storiografico sotto»- così gli studiosi descrivono gli argomenti dell’evento- «Un complesso gioco tra apparente neutralità, una diplomazia e un’attività di sostegno ai resistenti».

L’evento è patrocinato della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO), ed è realizzato in collaborazione con: Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC), la Fondazione Bruno Buozzi, l’ Istituto Storico Austriaco a Roma (ÖHI Rom), l’Istituto per la storia dell’Azione Cattolica e del movimento cattolico in Italia (ISACEM) - Paolo VI e l’Università degli Studi Guglielmo Marconi – Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche.

Prevista anche la partecipazione e l’intervento dell’Assessore alla Cultura del Comune di Roma Miguel Gotor, che seguirà ai saluti istituzionali del Rettore dell’Università Lumsa Francesco Bonini.