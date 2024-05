Venerdì 31 Maggio 2024, 06:15

Strade chiuse, bus deviati e traffico in tilt. I romani si preparano a un fine settimana di fuoco, con manifestazioni e cortei che bloccheranno la Capitale da oggi fino a domenica. Primo appuntamento a Tor Vergata con la manifestazione sportiva "No tabacco race - Io respiro", dalle 8 alle 13. Poi dalle 17, nel centro città, le prove in vista delle celebrazioni del 2 giugno a via dei Fori Imperiali, tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci.

SAPIENZA

Alla Sapienza è in programma la manifestazione “All eyes on Rafah”, organizzata dal Movimento degli studenti palestinesi. Gli attivisti si ritroveranno oggi a piazzale Aldo Moro a partire dalle 17 e fino alle 20. La mobilitazione proseguirà anche i giorni successivi, e domani, sabato 1 giugno, si unirà al corteo che partirà da piazza Vittorio Emanuele II e arriverà fino a Porta Pia. La manifestazione di sabato sarà l’evento più caldo: sono attese circa 2mila rappresentanti di sindacati e movimenti studenteschi che, a partire dalle 14, attraverseranno la città. Da piazza Vittorio Emanuele i manifestanti percorreranno via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti, piazza di Porta San Lorenzo, via Tiburtina, piazzale Aldo Moro, viale del Policlinico. Fino alle 19 sono previste chiusure al traffico e deviazioni per bus e tram (linee 5 – 14 – 60 – 61 – 62 – 66 – 71 – 82 – 90 – 105 – 310 – 360 – 490 – 492 – 495 - 590 649 – C3).

GLI ALTRI EVENTI

A piazza del Popolo Fratelli d’Italia chiuderà la sua campagna elettorale per le Europee a partire dalle 14 di sabato 1 giugno. Per l’evento sono previste chiusure in viale Gabriele D’Annunzio; via del Babuino; via del Corso; via di Ripetta; via Ferdinando di Savoia.

A Cinecittà, dalle 17 alle 20 è in programma invece un corteo sui diritti Lgbt che coinvolgerà circa mille persone. I manifestanti partiranno da largo Spartaco e arriveranno in via Pietro Silva. Possibili chiusure temporanee del traffico e deviazioni delle linee bus 409 - 558 - 590. Manifestazione arcobaleno anche al Quadraro, dalle 17 alle 20. Il corteo si muoverà da largo Spartaco e arriverà in via PietroSilva. Previsti modifiche per le linee 409, n558, 590.

LA PARATA

In vista delle celebrazioni del 2 giugno, già nella notte tra sabato e domenica sono previste chiusure al traffico in via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, via del Corso, via Cesare Battisti, piazza d'Ara Coeli, via del Teatro di Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla, (tratto compreso tra Porta Capena e viale di Porta Ardeatina). Per il trasposto pubblico, saranno deviate o limitate le linee 3L, C3, H, 30, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792 e 916F.

Chiara Adinolfi

