Ragazza accoltellata a Termini, domani il comitato sicurezza. Lei ha detto: «Non conosco l'aggressore». Ipotesi assalto immotivato

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio in relazione all'accoltellamento di una ragazza israeliana di 24 anni avvenuto la sera del 31 dicembre all'interno della stazione Termini. Il fascicolo, coordinato dall'aggiunto Michele Prestipino, è stato aperto dopo la trasmissione di una prima informativa da parte della Polfer.

Al momento, in base a quanto si apprende, la vicenda non vede coinvolti i pm dell'antiterrorismo. La riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato per domani alle 10.30, oltre ad un focus sul funerale del Papa emerito Ratzinger, sarà anche dedicato alla sicurezza della Stazione Termini e delle sue zone adiacenti, in proseguimento di una precedente riunione in cui l'argomento era già stato affrontato.