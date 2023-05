Roma, all'Esquilino «i topi rosicchiano le nostre auto»: la denuncia dei residenti per «troppi rifiuti e degrado»

Rifiuti, mobili abbandonati e topi nei cassonetti, l'auto di un uomo è stata danneggiata dai roditori, i residenti del Rione Esquilino sono stanchi e arrabbiati. Nelle settimane scorse sono stati sostituiti tutti i cassonetti del quartiere peccato che però non sia cambiato nulla, anzi la situazione è fuori controllo come racconta il signor Angelo: «mi sembra incredibile che al centro di Roma si debba vivere in queste condizioni di disagio. Credo che dipenda tutto dalla vicinanza con la stazione Termini ma non è una giustificazione, ci sono aree della città più abbandonate di altre anche all'interno dello stesso Rione. L'altro giorno la mia auto parcheggiata regolarmente vicino un cassonetto è stata inondata dai rifiuti. Qundo sono salito non funzionava correttamente e una spia si era accesa così l'ho portata dal meccanico di fiducia per farle dare un'occhiata. Ci sono voluti vari tantativi prima di scoprire che ad essere stati danneggiati erano i cavi elettrici, incredibile erano stati rosicchiati dai topi».

Sembra surreale eppure è tutto vero, il signore oltre al danno ha ricevutto anche la beffa di dover sostenere una spesa onerosa in quanto in questi casi deve essere controllata tutta l'auto per verificare che non ci siano ulteriori danni e che non ci siano ancora topi all'interno della macchina. «Fortunatamente non c'erano altri danni e neppure topi nascosti. I ratti sono attirati soprattutto dagli alimenti che vengono gettati nei cassonetti che nessuno viene a svuoltare anche per giorni e di conseguenza i rifiuti si accumulano, inoltre ci sono varie persone che frugano tra l'immondizia svuotando le buste della spazzatura per terra con non curanza in cerca di cibo». Una situazione di degrado insostenibile quella con cui devono fare i conti quotidianamente Angelo e molti altri abitanti che vorrebbero solo più ordine e controllo.