Domenica 7 Maggio 2023, 22:34

È emergenza sicurezza in centro, in particolare sempre nei pressi della Stazione Termini. Nella notte di sabato un turista canadese di 34 anni è stato aggredito e rapinato in piazza dei Cinquecento da un cittadino nordafricano che dopo averlo malmenato e colpito con un pugno al collo l’ha derubato della catenina d’oro. Sempre a piazza dei Cinquecento poche ore prima una turista australiana era stata aggredita da due rumeni che le hanno portato via il portafoglio. I malviventi anche grazie alle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato la rapina sono stati rintracciati e arrestati dalla polizia. Nella stessa notte a Ponte Milvio un 16enne è stato accerchiato da due nordafricani e rapinato del cellulare.

Un triste primato quello delle notti romane, soprattutto nei pressi della stazione Termini dove si aggirano malintenzionati pronti a tutto per racimolare pochi spiccioli. Sorvegliati speciali, via Marsala, via Giolitti, piazza Indipendenza e i noti “ballatoi” divenuti mini centrali di spaccio dell’Esquilino. Nonostante il potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine, rapine e aggressioni continuano. I primi a lamentarsi sono residenti e commercianti, assediati da spacciatori, banditi e sbandati. Nella notte tra giovedì e venerdì un turista messicano di 29 anni ha subito in pochi minuti due rapine, messe a segno da diversi malviventi. La vittima ha tentato d’inseguire il primo bandito. Passati pochi secondi è caduta nella trappola di altri quattro malviventi che lo hanno aggredito. I rapinatori sono riusciti a fuggire e ora sono ricercati dalla polizia.

LA DOPPIA RAPINA

Le due rapine nell’arco di pochi minuti si sono verificate a un passo da piazza Venezia, in via del Plebiscito, nel cuore del centro storico e nei pressi di Largo di Torre Argentina. Sulla via si trova un pub irlandese molto frequentato da turisti e da romani. «Ero in strada - ha denunciato il giovane alla polizia - quando mi si è avvicinato un uomo, d’improvviso mi ha colpito in faccia con un pugno. Sono caduto a terra dolorante. Per qualche secondo ho perso il senso dell’orientamento, intanto lui mi ha sfilato dalle orecchie le cuffiette per la musica dal valore di pochi euro». Il racconto continua: «Ho tentato di inseguirlo, ma subito dopo mi hanno placcato quattro individui di colore che non avevano nulla a che fare con il primo malvivente. Pensavo che venissero ad aiutarmi. Invece si sono rivelati anche loro dei banditi: uno dei quattro mi ha puntato un coltello sullo stomaco e mi ha detto che non dovevo gridare. Io ho obbedito. Mi hanno strappato dal collo una catenina d’oro alla quale sono legato anche da un punto affettivo: mi ricordava la mia famiglia. Poi sono fuggiti. Mi sono ritrovato ferito al volto senza che nessuno mi aiutasse». È stato un cliente del pub a chiamare il 112. Due volanti hanno setacciato la zona con la speranza di rintracciare i malviventi.

Nella notte fra il 22 e il 23 aprile scorsi due donne - una turista spagnola e una giovane arrivata da Frosinone - sono state aggredite. La prima spinta in terra e rapinata da un uomo vestito di nero con il volto travisato, la seconda adescata con l’inganno dentro il portone di un condominio e sfuggita allo stupro grazie alle grida che le sono uscite dalla gola e che hanno richiamato l’attenzione di alcuni condomini. Malmenata e rapinata verso Santa Croce in Gerusalemme pochi giorni fa anche una turista 25enne irlandese.