Degrado al parco del Colle Oppio, la rabbia dei residenti e delle madri: «Vetri e nell'area giochi dei bambini»

Degrado e immondizia al parco del Colle Oppio, l'area verde a un passo dal Colosseo è sempre più trasandata. «Purtroppo il disagio va avanti da tempo e nessuno prende in mano la situazione, è davvero uno schifo che uno dei parchi più belli di Roma sia tenuto in queste condizioni. Vedo le facce incredule dei turisti, non è giusto dare questa immagine della Capitale che meriterebbe più decoro».

L'appello

A fare l'accorato appello è la signora Laura che abita nello storico Rione Monti: «Mi capita di passarci spesso per fare due passi ma ogni volta me ne pento, c'è addirittura chi ha il coraggio di appartarsi per andare in bagno. Solo alcuni giorni fa dei volontari avevano ripulito tutto, non è passata nemmeno una settimana e già è di nuovo pieno di rifiuti, non c'è alcun rispetto». Il 20 Aprile infatti un gruppo di cittadini volontari che ha come obiettivo la riqualifica dei Rioni Monti ed Esquilino aveva organizzato una giornata per dedicarsi alla pulizia del parco, il loro sforzo però già è stato vanificato.

L'area circondata dai rifiuti

Anche l'area in cui giocano i bambini è circondata dai rifiuti e diverse mamme sono rammaricate, è il caso di C.L. «Stamattina era una bella giornata e ho portato mia figlia a fare due passi. Oltre a della spazzatura vicino le panchine, sotto i giochi c'erano addirittura dei vetri rotti, fortunatamente me ne sono accorta ma se non lo avessi notato la bambina avrebbe potuto tagliarsi. Tutto ciò è davvero vergognoso, il disagio è sotto gli occhi di tutti, in pieno giorno un uomo dormiva su una panchina sempre nella zona bimbi». I residenti vorrebbero che si facesse qualcosa di concreto per poter godere appieno del parco con serenità sopratutto in vista della bella stagione.