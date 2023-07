Martedì 4 Luglio 2023, 22:36 - Ultimo aggiornamento: 22:37

È caccia aperta da parte delle forze dell’ordine nei confronti di tre banditi armati di pistola e molto violenti, che si muovono a bordo di un’Audi nera al Prenestino ed al Casilino e mettono a segno anche quattro colpi in pochi minuti. Una gang particolarmente pericolosa, quindi, da dover essere fermata il prima possibile. I tre ricercati, infatti, si sarebbero resi responsabili di avere sparato alcuni colpi di pistola vicino ad un centro commerciale. Sono stati trovati dei bossoli, ma gli investigatori non hanno ancora ricostruito l’accaduto. Si è trattato dell’ennesima rapina? O magari un regolamento di conti fra malavitosi?

SPIETATI

Domenica verso le 18.30, i banditi sono apparsi su via Fumaroli dove c’è il Mercatino dell’Usato a Tor Tre Teste. Incuranti delle persone presenti, la gang si è mossa impugnando la pistola con la quale hanno minacciato di morte il cassiere, facendosi così consegnare l’incasso. Ma il colpo non è finito qui: i banditi hanno anche rapinato alcune signore della borsa e poi sono fuggiti. La rapina al Mercatino dell’Usato è stata solo il primo colpo dei banditi che si sono distinti per altri “raid” armati. Verso le 19, l’Audi nera è entrata nella piazzola di un distributore di via Prenestina 920. In questo caso i criminali si sono coperti il viso con cappucci e hanno minacciato il benzinaio puntandogli la pistola alla testa. Così hanno rapinato l’incasso, per un bottino di circa mille euro. Sono subito fuggiti sull’Audi mandata ad alta velocità. Sono passati pochi minuti e i tre sono parcheggiati con l’Audi su un tratto di via Silicella a Torre Maura, quando vedono un automobilista, un uomo di 60 anni, fermarsi e scendere dall’auto con in mano un borsello. I banditi lo hanno affrontato al cancello di casa, anche in questo caso minacciando di morte la loro vittima. I rapinatori, una volta preso il borsello, sono fuggiti a bordo della solita Audi nera.



SPARI

La stessa auto che, poco dopo, è stata notata da alcuni passanti nel centro commerciale di via Schiavonetti alla Romanina dove i criminali hanno sparato alcuni colpi di pistola. Dei banditi sulla Audi nera si occupano gli investigatori del commissariato Prenestino del Casilino ed anche la Squadra Mobile. La speranza degli investigatori è quella per cui i ricercati a furia di agire in modo così rapido e mettendo a segno così tante rapine finiscano di tradirsi. Potrebbe accadere, quindi, che lascino indizi preziosi per essere incastrati. Intanto gli agenti, stanno verificando le immagini di alcune telecamere vicino ai posti dove si sono consumate i colpi. Anche un frammento di quei filmati potrebbe rivelarsi prezioso per fare terra bruciata intorno alla banda.

Gli investigatori stanno indagando nel mondo dei rapinatori. Proprio da questo settore si potrebbe arrivare ad un’individuazione. In campo è scesa anche la polizia scientifica che sui posti delle rapine ha cercato qualche traccia utile per arrestare il terzetto.



AUDI BIANCO

E le forze dell’ordine stanno anche cercando un’altra banda che si sposta a bordo di un veicolo Audi, stavolta un Suv di colore bianco. Sono gli autori di alcune clamorose “spaccate” notturne ai danni di banche e supermercati.