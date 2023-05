Roma nord sogna il suo tram: il 2 verso Vigna Clara. Così un intero quadrante si avvicina al centro. Il cantiere dovrebbe essere concluso nel 2030. Il Municipio XV dichiara: “ Si rispettino i tempi per la realizzazione dell’opera”. La linea servirà anche al Minestro degli Esteri.

Il progetto prevede che il Tram 2 arrivi fino oltre al Tevere costeggiando anche Corso Francia fino alla stazione di Vigna Clara. Il tutto si è discusso durante la conferenza dei servizi per i pareri sulla tratta aggiuntiva. Conclude così il presidente della commissione Mobilità del Municipio XV Giovanni Forti : “L'Istituzione di una linea di tram è un'opera fondamentale per migliorare il trasporto pubblico in una zona che da troppo tempo soffre di un collegamento quasi inesistente con la mobilità su ferro. Sarà anche l'occasione per discutere con la cittadinanza sul ridisegno dello spazio pubblico dei quartieri, in un'ottica più inclusiva e vivibile”.