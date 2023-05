Immobile e l'incidente con il tram a Roma. «Nessun colpevole», così l'indagine ha fatto flop

L'arbitro ha fischiato la fine: è finita zero a zero l'indagine sull'incidente di Ciro Immobile con il tram della linea 19. Non ci sono responsabili, perché la polizia locale di Roma Capitale ha ammesso di non riuscire a risalire all'esatta dinamica per cui un mese fa il suv guidato dal bomber della Lazio, all’incrocio fra lungotevere delle Navi e piazza delle Cinque Giornate a Prati, andò a sbattere con il trenino dell'Atac. Non è stato possibile, dunque, risalire alle responsabilità eventuali di Immobile, del macchinista o dell'impianto semaforico di piazza delle Cinque Giornate che in tanti, nei giorni precedenti il sinistro soprattutto fra i tassisti della Capitale, avevano denunciato come "non funzionante".

Non è stato rinvenuto alcun video, visto che la telecamera presente sulla piazza è regolata per funzionare soltanto nelle ore notturne per immortalare le targhe di chi transita sul lungotevere nelle ore vietate.

Immobile e l'incidente con il tram a Roma: «Sono passato con il verde». Ma il conducente: «Nessuna infrazione, era lui che correva»

Ciro Immobile e l'incidente, il tassista: «Vi racconto il semaforo “verde”: non funzionava da giorni»

Qualcuno è passato con il rosso? Era verde per entrambi? Immobile correva troppo? Non lo sapremo mai, probabilmente.

A meno che le compagnie assicuratrici, a cui ora passa la palla per la questione del risarcimento danni, non riescano in ciò che non è riuscito ai vigili urbani. Se dovesse perdurare il "pareggio" si arriverà a un concorso di colpa, anche se non è da escludere che sulla faccenda possa pronunciarsi un giudice in sede civile.