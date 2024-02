Venerdì 9 Febbraio 2024, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 19:30

Il popolo di Roma Sud starà cantando a squarciagola (con un certo compiacimento diciamolo dai...): «Vorrei guardare il passato con te, scappare un po' da Roma Nord». Perché il ritornello cantato dal romano e romanordissimo Gazzelle a Sanremo è già diventato un caso sui social. Altro che fuga da Alcatraz. Qui c'è chi sogna di scappare da Prati.

Ma davvero vivere all'ombra di Corso Francia rende la vita così insopportabile? Il tema era già stato affrontato (e ampiamente sbeffeggiato) da Pietro Castellitto che, in un'intervista diventata ormai leggendaria, diceva che chi è cresciuto a Roma Nord ha fatto il Vietnam. Ora, tralasciando problemi ormai insormontabili, tipo le buche e l'immondizia che rendono Roma (e non solo a nord) più simile a una città del terzo mondo che al Vietnam, di motivi per fuggire dagli aperitivi di Ponte Milvio o dalle chat del Padel ce ne sono sicuramente, ma non esageriamo. Per Gazzelle scappare da Roma Nord vuol dire fuggire da una certa idea di vita fatta di ricchezza sbandierata, attici e suv. Una "guerra", per dirla alla Castellitto, dove le signore dei Parioli imbracciano le loro Birkin e il diktat è solo uno: casa a Cortina o morte. Barca all'Argentario o morte. Ma siamo sicuri che la finzione sociale abiti solo a Roma Nord?