Gita in gommone lungo il Tevere: a ponte Milvio parte l’iniziativa Roma by River

Una gita serale in gommone sulle acque del Tevere, da Ponte Milvio a Ponte Sisto, per riscoprire le origini della città eterna. Si chiama ‘Roma by River’ ed è l’ultimo evento promosso dal Municipio XV ed ideato dal consigliere Max Petrassi nell’ambito della rassegna estiva di iniziative culturali “Salotto Valadier”. Partita lo scorso 17 giugno con l’evento “Scacco alla Torretta” - che ha chiamato a raccolta gli appassionati del gioco degli scacchi di tutto il municipio - la manifestazione prosegue lungo il fiume alla scoperta dei tesori nascosti e meno noti della Capitale.

L’appuntamento è per lunedì 17 luglio, ore 19.00 a Ponte Milvio, dove ad attendere i cittadini che vorranno partecipare (fino ad esaurimento posti) ci saranno alcuni gommoni da 15 posti messi a disposizione dall’associazione Roma Acquavventura. Remi alla mano si partirà alla volta di Ponte Sisto, accompagnati dalle spiegazioni di un esperto archeologo.

“L’iniziativa, completamente gratuita – spiega il consigliere del Municipio XV Max Petrassi – nasce per valorizzare il quadrante, per farlo diventare più confortevole”.

Non solo movida, quindi “ma anche vere e proprie iniziative culturali aperte alla cittadinanza. Abbiamo iniziato lo scorso 19 giugno con l’evento ‘Scacco alla torretta’ che ha riscosso un grandissimo successo e che sarà replicato dopo la pausa estiva. Ora lanciamo l’evento sul Tevere ed il 7 agosto si ballerà lo swing all’ombra della Torretta Valadier, una serata anni ’50 gratuita aperta a tutta la cittadinanza”.

Per informazioni e prenotazioni per Roma by River scrivere a massimiliano.petrassi@comune.roma.it