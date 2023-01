Roma, lancia sos in chat di quartiere e sventa tentativo di furto in appartamento al Fleming

Due soggetti loschi, sporchi di materiale edile, che sostavano di fronte ad un portone in un orario serale e per di più, a cavallo delle festività natalizie. Tanto è bastato ad una cittadina di Roma nord, che era a spasso con il cane, per insospettirsi. Ma invece di digitare il numero di Polizia e Carabinieri, non sicura di essere in presenza di due malviventi, la signora ha preferito lanciare un Sos in una chat di quartiere, al Fleming.

L’allarme ha subito mobilitato chi si trovava nelle vicinanze. «Il caso ha voluto che fossi in zona – racconta il gestore della chat, Max Petrassi, che del Municipio XV è anche consigliere – quando sono arrivato nel punto segnalato dalla cittadina ho visto due persone sporche di calcinacci che uscivano dal garage. Si scoprirà poi che, approfittando del fatto che i proprietari non erano in casa, stavano prendendo a picconate un muro nel tentativo di smontare le inferriate».

«Ho subito chiamato il 112 chiedendo un intervento urgente di una pattuglia, – prosegue - contestualmente ho anche allertato il vicino commissariato di Ponte Milvio, fornendo una descrizione completa dei soggetti. Insospettiti della mia presenza i due hanno, però, iniziato ad allontanarsi, dirigendosi verso Corso Francia. Io li seguivo a distanza cercando di non farmi notare. Per fortuna il tempestivo intervento della Polizia, che ringrazio, ha permesso di individuarli e anche di fermarli».