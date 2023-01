Roma, residenti di Ponte Milvio e Fleming: «Decine di chilometri e mezza giornata per un certificato»

Sono rimasti aperti solo 2 uffici anagrafici nel XV municipio per tutti i 160mila abitanti. I residenti di Ponte Milvio, Fleming, di tutta la Cassia fino a Cesano sono sul piede di guerra perchè da mesi per la chiusura di due dei quattro centri anagrafici che erano sul territorio fino a qualche anno fa. «I due uffici rimasti aperti sono quello di La Storta e di Prima Porta - dice una signora che arriva dal Fleming in fila nell’ufficio di via Enrico Bassano a La Storta - quelli chiusi sono a Cesano e Ponte Milvio, quello dove andavo io vicino al mercato di via Riano, speriamo che li riaprano presto perché noi del Fleming, della Farnesina, o di Vigna Clara dobbiamo andare fuori Roma e arrivare o a La Storta o a Prima Porta fuori dal raccordo per fare una certificato o una carta di identità o un cambio di residenza e perdere una giornata intera, non vorrei essere poi nei panni degli abitanti di Cesano ancora peggio».

L'odissea

Un’odissea insomma per migliaia di cittadini sballottati da una parte all’altra, anziani e disabili compresi. «Domani si terrà consiglio in municipio e all’ordine del giorno si parlerà proprio del problema della riapertura degli uffici anagrafici - dice il consigliere Giuseppe Mocci - presenterò un documento e chiederò la riapertura di entrambi, o almeno uno, quello storico di Cesano, il più grande dei due chiusi e che servirebbe decine di migliaia di cittadini anche perchè sarebbe l'unico presidio che si trova in una totalmente sprovvista, stiamo chiedendo la riapertura da diversi mesi e domani con la presentazione del documento vedremo quale sarà il risultato».