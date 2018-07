Bambini, protocollo d'intesa comune di Roma-Regione Lazio: «I minorenni vanno tutelati»

Promuovere e realizzare azioni congiunte, valorizzando il superiore interesse dei minorenni in tutte le decisioni che li riguardano. Con questo obiettivo l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Laura Baldassarre e il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio Jacopo Marzetti hanno sottoscritto un protocollo di intesa per rafforzare ulteriormente sinergie e collaborazione, così da sviluppare un sistema integrato di protezione e tutela delle persone di minore età.



Il protocollo, spiega una nota del Campidoglio, prevede tra le altre cose di: promuovere la selezione, formazione e aggiornamento dei tutori volontari, in particolare per i minori stranieri non accompagnati, in modo permanente; sviluppare una sede di raccordo permanente, anche con l'eventuale coinvolgimento di un rappresentante del Tribunale dei Minorenni, in quanto organo deputato all'assegnazione delle tutele, ai fini di supportare i tutori volontari nell'azione quotidiana e rafforzarne le funzioni; scambiarsi regolarmente informazioni e sviluppare le più opportune forme di collaborazione in favore di persone di età minore.



«Proseguono le nostre azioni di sistema e in sinergia con altre istituzioni per rafforzare i diritti di bambini e adolescenti sul territorio di Roma Capitale. Stiamo riformulando l'impianto complessivo, puntando sulla scrittura del Piano Sociale Cittadino, definito dopo 14 anni di assenza e che consente finalmente di tornare a programmare. A ciò si aggiunge la delibera, approvata in Aula Giulio Cesare, per Una città amica delle bambine e dei bambini. Nel complesso ascolto, partecipazione e condivisione sono gli assi strategici su puntiamo», sottolinea Laura Baldassarre.

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:47



