Bonus asili nido 2024: quanto vale, i limiti Isee e come funziona dal secondo figlio in poi

Non saranno gratis come inizialmente annunciato dalla presidente Meloni, ma costeranno molto meno per centinaia di migliaia di famiglie. Il governo ha deciso di intervenire sul costo degli asili nido, introducendo in manovra un bonus ad hoc, che arriverà a 3.600 euro a famiglia per ogni figlio a partire dal secondo. Ma con alcuni paletti, sull'età dei bambini, ma anche sull'indicatore di richezza Isee per i nuclei familiari. In tutto ci sono 150 milioni di nuovi fondi aggiuntivi per il prossimo anno. Vediamo allora nel dettaglio come funzionerà il nuovo contributo dedicato alle famiglie.

Bonus asili nido, come funzionerà e per chi

Con la legge di Bilancio si prevede un incremento del bonus nido, la misura per le famiglie erogata da Inps per il rimborso delle rette: per le famiglie con Isee sotto i 40mila euro il contributo annuale passerà a 3.600 euro per tutti i figli dopo il secondo. Come purché nel nucleo sia già presente un altro figlio sotto i sei anni. Ad oggi il bonus si ferma a 2.500 euro tra 25mila e 40mila euro di Isee e arriva fino a 3mila euro ogni 12 mesi sotto la soglia dei 25mila euro.

Dopo l'iniziale annuncio di gratuità in conferenza stampa da parte di Giorgia Meloni, la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella ha chiarito a Il Sole 24 Ore che invece la gratuità non può essere stabilita per legge, ma «di fatto l’aumento deciso prevede una copertura quasi totale delle rette per i figli successivi al primo».

L'asilo nido sarà gratis dal secondo figlio in poi?

Secondo l'Inps la spesa media delle famiglie ogni anno per gli asili nido è di 10 mensilità da 260 euro l'una. Una cifra che verrebbe coperta in gran parte per alcuni nuclei dai nuovi importi del bonus nido. «Anche gli asili più cari - secondo Roccella - che a Roma toccano rette fino a 350 euro al mese, verrebbero integralmente coperti dal contributo».

I costi in ogni caso variano molto da città in città e in alcuni casi si superano i 3.600 euro l'anno per le fasce di reddito medi ed alte. Ad esempio a Milano, secondo Cittadinanzattiva, sopra i 27mila euro di reddito Isee, la retta del nido è arrivata a 502,2 euro al mese.

Il nuovo meccanismo per l'Isee

In ogni caso cambierà anche l'Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare. «Noi l’Isee vogliamo ritoccarlo, ma in attesa di poterlo fare con una riforma ad hoc, abbiamo deciso di aiutare il piccolo risparmiatore - spiega la ministra Eugenia Roccella - e di non conteggiare i titoli di stato ai fini del calcolo dell’indicatore». Con la legge di Bilancio nel 2024 eventuali Bot detenuti dal nucleo familiare non verranno più conteggiati tra gli investimenti mobiliari ai fini Isee.