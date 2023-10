Roma, investita a 12 anni mentre attraversa la strada viene sbalzata contro un'altra auto: la bambina è in codice rosso

Stava attraversando viale Andersen, nel quartiere Primavalle, a Roma, quando è stata investita da una Dacia Duster e sbalzata addosso a una macchina parcheggiata. A finire in ospedale in codice rosso una bambina di 12 anni che, anche se grave, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio (26 ottobre), intorno alle 17, all’altezza del civico 175.

Alla guida della Dacia un 76enne che si è fermato a prestare soccorso e ha allertato le forze dell’ordine e il 118.