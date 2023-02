Martedì 14 Febbraio 2023, 22:27

Una ragazza di 15 anni è stata investita all’alba di ieri da un’auto mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata del pullman Cotral all’altezza del consorzio Colle Romito, a Tor San Lorenzo (Ardea). Atterrata l’eliambulanza è stata trasferita pochi minuti dopo all’ospedale Bambino Gesù a Roma dove è ricoverata, fortunatamente non in pericolo di vita. L’incidente si è verificato tra le 6,10 e le 6,20 di mattina sulla Litoranea, la strada che collega Ostia ad Anzio.

LA DINAMICA

La studentessa era appena uscita da casa per prendere il bus che doveva accompagnarla a scuola, quando è stata presa in pieno da una macchina con un uomo alla guida. La ragazza è rimasta stesa a terra al centro della corsia, mentre l’automobilista è sceso per prestare i primi soccorsi e bloccare il traffico. L’investitore e un altro pendolare hanno messo le automobili di trasverso per evitare che altre vetture potessero falciare la ragazzina. Immediata la richiesta di aiuto al 118 che, viste le molteplici fratture della giovane, ha preferito inviare sul posto un’eliambulanza per trasferire più velocemente la quindicenne al Bambino Gesù.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidate ai carabinieri di Anzio che hanno effettuato i rilievi e ascoltato alcuni testimoni, presenti a quell’ora sul luogo dell’investimento. Intanto è riesplosa la polemica tra i residenti e i commercianti della zona per la pericolosità della strada e in particolare di quel tratto di provinciale «completamente abbandonato dalle istituzioni», dicono i cittadini stanchi dei continui scontri, anche mortali, delle ultime settimane. «Questo – dice Monica Fasoli, commerciante, ma anche coordinatrice di un gruppo politico che si occupa di ambiente – è il quinto incidente che si verifica in due mesi. Un record tutto negativo. Il Comune è stato inondato dalle segnalazioni, ma ancora non interviene per mettere in sicurezza la strada che, sebbene sia di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, la gestione è tuttavia affidata al Municipio». È arrabbiata Monica Fasoli che proprio ieri ha inviato al sindaco, Maurizio Cremonini, una pec, diffidando e concedendo dieci giorni di tempo all’amministrazione per sistemare quel tratto di Litoranea. «Le strisce pedonali sulle quali proprio stamane (ieri ndr) attraversava la ragazzina sono sbiadite – aggiunge Monica – la segnaletica è assente e da almeno un paio di anni è guasta la centralina dell’illuminazione pubblica che il Comune non provvede a far sostituire, nonostante le nostre tante segnalazioni. Il tratto di Litoranea dove si è verificato l’investimento della quindicenne è totalmente al buio. Le uniche luci sono quelle dei negozi del centro commerciale. Ma non solo. Alla fermata del bus non c’è la pensilina e gli studenti sono costretti ad ammassarsi sul marciapiede». A chiedere a Cotral di installare una nuova fermata con tutti gli standard di sicurezza, deve essere sempre il Comune di Ardea, come più volte hanno chiarito dalla Compagnia di trasporti laziali. Colle Romito non è più solo un’area di confine con Anzio. Negli ultimi due anni ha registrato un boom demografico facendo crescere i residenti da poche decine fino a circa un migliaio di famiglie.