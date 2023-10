Lunedì 16 Ottobre 2023, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07:31

Non bastava il degrado imperante da mesi. Tornano a scorrazzare i cinghiali nel parco della Vittoria, molto frequentato dalle famiglie di Belsito e Balduina e che ospita al suo interno la scuola primaria Giacomo Leopardi. Racconta Monica, residente in zona e madre di tre ragazzini: «Qualche giorno fa, di pomeriggio, al parco c'erano tante mamme con i bambini, quando - beatamente - due cinghiali hanno attraversato i giardini, mentre i piccoli stavano giocando. Una signora ha avuto una crisi di panico, anche perché quando cercano cibo o sono con i loro cuccioli, questi ungulati possono anche attaccarti».

CATTURE

Da almeno due anni si susseguono avvistamenti di cinghiali in questo parco, che fa parte della riserva di Monte Mario, gestita dall'ente Roma Natura. Ma ultimamente la situazione è peggiorata, perché le specie presenti si stanno moltiplicando a dismisura, mentre rallentano gli interventi di cattura. Una situazione con la quale hanno avuto a che fare anche i tecnici del dipartimento Ambiente e quelli del Simu, che ieri hanno finito un'opera di bonifica - tra potature e rimozioni di rifiuti - della vicina Panoramica: sfalciando l'erba gli addetti del Comune si trovati davanti tanti piccoli cinghialotti con le loro madri alla ricerca di cibo.

Cinghiali, terrore nel parcheggio alle porte di Roma. «Circondata con mio figlio, ho lanciato un sasso e sono fuggiti»



Come detto, la presenza degli ungulati è soltanto uno dei problemi che si registrano nel parco delle Vittorie, sempre più preda del degrado. «La mattina e nel pomeriggio - aggiunge Monica - si possono incrociare i cinghiali, la notte invece bivaccano ragazzi e sbandati. E se non bastasse, ormai siamo rimasti soltanto noi famiglie a pulire tutta la sporcizia che troviamo quando portiamo a giocare i nostri bambini: resti di cibo, bottiglie o preservativi».

IL GIOSTRAIO

Nei mesi scorsi è andato in pensione un giostraio, che si era preso anche la briga di pulire l'area, svuotare i cestini e chiudere il cancello del parco. Da quando non c'è più - sono stati anche smontati anche i giochi - è iniziato il caos. Anche perché, visto il panorama, quello di parco delle Vittorie è uno dei posti a Roma più frequentato dagli studenti e dalle coppiette che si vogliono appartare. Senza contare che, come in tutta la riserva di Monte Mario, sono tantissimi i pini aggrediti dalla Cocciniglia da abbattere e da ripiantumare, è da tempo chiusa l'area cani e vanno sistemati sia l'asfalto sia le aiuole in molte parti. Il tutto in un'area che, comprendendo anche la riserva di Monte Mario, dove negli anni sono state scoperte minidiscariche abusive, allacci abusivi ad utenze con cavi volanti e metalli arrugginiti, picnic e barbecue che hanno causato anche degli incendi.



Proprio per trovare una soluzione a tutti questi problemi, il Campidoglio ha organizzato una riunione con l'ente Roma Natura: vanno sistemati i viali di ingresso, avviate le operazioni di pulizia come quelle per gli abbattimenti degli alberi, ma anche garantiti migliori interventi di pulizia e di sorveglianza. L'amministrazione è in trattative con un'associazione delle famiglie per dare loro in gestione dal prossimo anno l'area verde. Ma non si esclude neppure di aprire un bando per mettere all'interno del parco nuove giostrine o organizzare spettacoli per i più piccoli.