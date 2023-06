Roma, bengalese chiude il minimarket e viene aggredito: spari a un braccio, in tre fuggono con mille euro

Notte di paura e sangue a Roma, in zona Primavalle. Il proprietario di un minimarket - bengalese di 51 anni - è stato aggredito, ferito al braccio con un colpo di pistola e rapinato. Il fatto è avvenuto ieri sera, poco prima della mezzanotte, in via Andersen. L'uomo aveva appena chiuso il negozio, e una volta salito a bordo della propria auto è stato avvicinato da tre uomini a volto coperto, di cui uno armato di pistola. Dopo avergli sparato al braccio sinistro, i tre hanno rubato il borsello dell'uomo, contenente l'incasso del giorno, pari a circa mille euro, per poi scappare.

Sul posto, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti gli agenti del gruppo Aurelio della polizia di Stato, che indaga sulla vicenda.