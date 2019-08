© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Provincia di Rieti ha appaltato otto interventi in sei diversi Comuni volti alla risoluzione di gravi problemi connessi principalmente alla viabilità locale.«Si tratta di tre tipologie interventi: difesa idraulica e geologica, infrastrutture viarie e strutture scolastiche. Sono molto soddisfatti per l’operato del nostro Ufficio Tecnico, in primo luogo perché mettiamo in campo lavori distribuiti in maniera capillare sul territorio provinciale e soprattutto perché vanno a operare in ambiti fondamentali per il nostro programma politico: la messa in sicurezza di scuole e strade», ha detto il presidente Mariano Calisse.Gli interventi coinvolgeranno i comuni di Montopoli, Petrella Salto, Roccantica, Fara in Sabina, Poggio Mirteto e Rieti e prevederanno il risanamento a seguito di movimenti franosi, la reggimazione idraulica e consolidamento del corpo stradale, oltre che interventi per le scuole di manutenzione straordinaria.E' previsto un investimento totale di oltre due milioni di euro.