Via Oreste di Fazio al buio da otto giorni: di ripristino neanche... l'ombra

RIETI - Ottavo giorno senza illuminazione notturna sul tratto di via Oresta Di Fazio che, dal piazzale antistante il PalaSojourner, arriva fino alla rotatoria dell'ospedale.Buio pesto, dunque, in uno dei tratti della periferia – che comprende e “lega” tra loro Villa Reatina, Campoloniano e il Nucleo Industriale - più trafficati, sia di giorno, che di notte, quando spesso sfrecciano ambulanze ed automediche dirette al De Lellis a sirene spiegate per le emergenze del caso, ma con tante uscite a raso che, senza illuminazioni, si trasformano in vere e proprie trappole per gli automobilisti, nonostante un paio di semafori (funzionanti fino alle 21, peraltro) a regolare il traffico.La segnalazione, fatta in un primo momento dall'ex presidente della III Circoscrizione, Sauro Casciani, in queste ore rimbalza con insistenza sui social, nella speranza che qualcuno – dal Comune, che di quel tratto di strada è responsabile – la raccolga e ripristini quanto prima il regolare funzionamento dei lampioni piazzati sul ciglio della strada (lato destro andando verso Rieti). Cosa abbia provocato il disservizio resta un mistero: alcuni residenti, le cui abitazioni danno proprio su via Oreste di Fazio, attribuiscono il guasto ad una serie di lavori che nelle ultime settimane hanno riguardato l'installazione di una linea di gas metano che, dalla rotatoria dell'ospedale, arriva al distributore di benzina presente a pochi metri dall'incorcio con via Blasetti, dove peraltro era stato piazzato il cantiere.Ma è solo una delle tante ipotesi, sta di fatto che il buio notturno persiste e di ripristino, per ora, purtroppo, neanche...l'ombra.