RIETI - Vento molto forte e pioggia a sprazzi in Bassa Sabina. A Magliano il sindaco Alfredo Graziani invita a limitare le uscite da casa. Con un post su Facebook il primo cittadino maglianese spiega che «a causa del forte vento sono caduti su alcune vie tegole e frammenti di intonaco. La Protezione civile e i nostri vigili sono al lavoro per indicare le zone più a rischio, ma voi cercate di limitare per quanto possibile le uscite da casa».Raffiche violente di vento anche a Poggio Mirteto fino a Casperia con le forti folate che hanno spezzato rami e alberi di piccolo fusto. Si deve fare attenzione sulle strade nella circolazione e c'è pericolo specie nei centri storici dei paesi per le tegole delle vecchie case. Scuole chuse oggi a Stimigliano e Magliano e per domani si attendono i bollettini meteo della Protezione civile regionale dal momento che si potrebbero profilare peggioramenti.A Casperia è venuta meno l'energia elettrica.