“Sabina terra viva”, conferenza sull’agricoltura a Magliano Sabina

RIETI - “Sabina terra viva” è il titolo della conferenza sull’agricoltura che si terrà domani pomeriggio a Magliano Sabina, organizzata dal consigliere regionale Eleonora Berni. Appuntamento alle 16 nella sala consiliare in piazza Garibaldi; al centro dell’attenzione la valorizzazione e lo sviluppo agroalimentare ed agrituristico nella provincia di Rieti. Il programma degli interventi è folto, con molti esponenti dell’amministrazione regionale: oltre alla “padrona di casa” sono attesi l’assessore Giancarlo Righini, titolare delle deleghe al bilancio, programmazione economica, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, parchi e foreste; l’assessore Manuela Rinaldi (lavori pubblici, politiche di ricostruzione, viabilità, infrastrutture); il presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma; l’altro consigliere regionale del territorio, Michele Nicolai; il direttore della Direzione regionale Turismo, Paolo Giuntarelli; il presidente dell’Istituto tecnico superiore Turismo Academy di Roma, Marco Brogna; infine il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e i sindaci del territorio.

«L’agricoltura è il più grande valore della nostra amata terra – dichiara il consigliere regionale Berni (Fratelli d’Italia) – che non vogliamo mantenere come se fosse un reperto da museo; la vogliamo invece viva e vissuta, animata dal lavoro dell’uomo in piena armonia con l’ambiente naturale.

La Regione Lazio, con l’assessore Giancarlo Righini in un anno di amministrazione del presidente Francesco Rocca, ha già dato segnali importanti sullo sviluppo dei settori agroalimentare ed agrituristico. In prima persona dal Consiglio regionale del Lazio ho dato il mio contributo sulla promozione dell’olio e del vino, prodotti che caratterizzano la Sabina da millenni. Parleremo quindi di oleoturismo, enoturismo, turismo equestre e di tutto ciò che abbiamo in mente per difendere e far crescere le nostre aziende agricole, con un occhio rivolto anche allo sviluppo dell’ospitalità, ambito in cui la formazione specifica dell’ITS Turismo Academy riveste un ruolo strategico».