Valle del Peschiera infila il poker al Setteville: 4-0 e sesto posto. Pezzotti: «Ottimo approccio»

RIETI - Il Valle del Peschiera smaltisce la pratica Setteville Caserosse nel primo tempo: 4-0 con il tridente Novelli, Monaco, Colangeli. La classifica sorride: reatini al sesto posto con 19 punti.

Valle del Peschiera al Gudini per tre punti fondamentali. Mister Pezzotti sceglie Monaco dai primi minuti, l’over in attacco per l’under in porta: torna Colasi al posto di Natali.

Il primo tempo

Pronti via, il Valle del Peschiera fa suoi i primi 45’ concretizzando le tre occasioni più importanti. Apre le danze Mario Moanco con il suo primo gol in maglia Vdp: cross di Novelli per la specialità della casa del numero nove, di testa il gol dell’1-0. Poco dopo cross di Colangeli per Novelli per fa 2-0. Sul finire di primo tempo altro traversone di Cesaretti per Novelli che appoggia a Colangeli per il tris. Insomma sintonia giusta per i tre di mister Pezzotti che giocano a memoria.

La ripresa

Ritmi sempre molto alti nella ripresa anche se il gioco sempre un po’ troppo confuso. Al 10’ torna in campo Cenfi dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese. L’occasione più importante della ripresa arriva proprio dai piedi di Cenfi, su punizione sfiora il palo. Al 20’ succede di tutto, dopo un fallo nella mediana si innesca un parapiglia al temrine del quale viene espulso un giocatore per parte: rosso per Novelli e Zannetti. Al 29’ occasione per Della Penna che si divora il gol del poker.

Nulla da registrare per gli ospiti. Nel recupero anche Cenfi mette la firma nel match: Floridi recupera un lancio lungo, entra in area, mette dietro per Cenfi che mette la palla sull’angolo più lontano di Grossi.

Le dichiarazioni

«Ai ragazzi avevo chiesto di approcciare la gara nel modo giusto e lo hanno fatto molto bene. Siamo andati subito avanti. Nonostante le assenze di Cianetti squalificato e Ousmane non utilizzabile per infortunio i ragazzi sono andati molto bene ma ci sono sicuramente degli angoli da smussare».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Colasi, Severoni, Campenelli (11’st Cenfi), Caldentey, Colasanti, Cesaretti, Tunkara (15’st Aguzzi), Della Penna (30’st Floridi), Monaco (37’st Sgavicchia), Colangeli (33’st Razzano), Novelli. A disp. Natali, Fasciolo, Ousmane, Fusacchia. All. Lorenzo Pezzotti

Setteville Caserosse: Grossi, Daniele, Mari (30’st Nicolosi), Napolone, Iannilli, Garritano (23’st Campanile), Giusti, Scuotto, Zannetti, G.Cialoni, Petitta (2’st Picistrelli). A disp. Pannone, Selmi, S.Ciaoloni, De Santctis, Giuppi. All. Giuseppe Di Vico

Arbitro: Di Ruccio di Viterbo (Formichetti e Viola)

Marcatori: Monaco, Novelli, Colangeli, Cenfi.

Note. Ammoniti: Tunkara, Aguzzi (V) Espulsi Novelli e Zannetti. Recupero: 1’pt- 3’st