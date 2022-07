Venerdì 22 Luglio 2022, 00:10

RIETI - È stato l’ultimo, in ordine di tempo, a essere costituito, «ma contiamo di diventare il primo», auspica sorridendo il presidente dell’Its Academy Logistica 4.0 di Fara Sabina, Angelo Giovanni Ientile. L’ex commissario del Consorzio industriale di Rieti, oggi nel Cda di quello del Lazio e alla guida del neonato Its, consente a Il Messaggero di entrare nel progetto, svelando obiettivi, adempimenti tecnici, sedi operative e offerta formativa.

Presidente, dopo gli ostacoli iniziali, l’Its è realtà.

«Ci sono state lungaggini nella costituzione per via della complessità nel reperire tutti i documenti da parte dei soci, però abbiamo già iniziato a lavorare per essere pronti a partire con i corsi entro ottobre. È in fase di definizione il sito, l’attività di comunicazione è in corso e stiamo informando gli studenti che si sono appena diplomati sull’offerta formativa».

Quanti corsi saranno attivati e dove avranno sede?

«Due: uno a Passo Corese e uno a Colleferro. A Fara Sabina, la sede legale è presso il municipio di via Santa Maria in Castello, ma le lezioni si svolgeranno nelle aule accreditate dell’istituto Aldo Moro, a Passo Corese, a due passi dal polo della logistica. Questo rappresenta uno stimolo importante, perché il ragazzo non entra in un’aula di formazione asettica, ma vede i capannoni dove probabilmente andrà a lavorare, alternando lo studio in aula alla possibilità di spostarsi anche a piedi all’interno delle aziende per vedere come operano. Non abbiamo ancora i numeri degli iscritti, ma puntiamo a partire almeno con due aule da 25 studenti ciascuna».

Che durata avranno i corsi?

«Dipenderà dal percorso che le aziende richiamano. Per alcuni profili sarà biennale, per altri si lavorerà di concerto con le aziende che manifesteranno esigenze mirate a formare le figure che più interessano loro. Perché lo scopo principale è dare la certezza del posto di lavoro. E il ruolo di noi istituzioni sarà quello di riuscire ad ampliare la platea delle aziende della fondazione. A Passo Corese, ad esempio, ha già manifestato interesse a entrare Techbau (società che opera nel campo dell’impiantistica industriale e delle costruzioni, ndr.)».

Cosa avranno di diverso gli Its dalle altre realtà post diploma?

«Cambia il paradigma della formazione. Dobbiamo far capire ai ragazzi che non sono i soliti corsi di formazione senza sbocchi professionali. Qui sono coinvolte le aziende e tutto si svolge sulla base delle loro richieste occupazionali. In più, ogni Its di cui è socio il Consorzio farà parte di una rete finalizzata a fare osmosi sulla base dei bisogni delle varie aree industriali. Per esempio, a Rieti sta sorgendo l’esigenza di avere soggetti formati non solo nella logistica ma anche nel meccatronico, così il Consorzio, partecipando anche all’Its meccatronico di Frosinone, chiederà di attivare dei corsi anche a Rieti».

Quali sono le prime scadenze da rispettare?

«Entro 30 giorni verrà convocato il consiglio d’indirizzo, ovvero l’assemblea dei soci. Dobbiamo avviare la procedura per il riconoscimento in Prefettura e nominare il comitato scientifico e il revisore dei conti. La prossima settimana, c’è già una convocazione di tutti gli Its da parte dell’assessorato regionale. Si parte dunque ufficialmente, anche se, visto che tutti i soci sono molto proattivi, in via informale stiamo lavorando da tempo».