Una maglia di Federico Dionisi a uno dei 70 tifosi della Nuova Rieti Calcio presenti a Montorio

RIETI - Iniziativa della Nuova Rieti Calcio per l’attesa prima partita casalinga di campionato, domenica alle 14.30 contro il Poggio Bustone. «La società - con in testa Federico Dionisi - e la squadra vogliono premiare i 70 tifosi presenti in trasferta a Montorio domenica scorsa, grazie ai quali abbiamo vinto 2-1».

Domenica 30 ottobre, prima della partita in programma alle 14.30, chi ha partecipato alla trasferta di domenica 23 ottobre, potrà segnare il suo nome su un blocchetto disponibile nella postazione dello speaker, poco sotto la curva del Green Park La Foresta.

«Alla fine del primo tempo la Nuova Rieti Calcio estrarrà, tra gli iscritti alla “riffa”, un ticket col nome di un vincitore che si aggiudicherà la maglia con cui il nostro Federico Dionisi ha giocato contro il Cagliari segnando il 115esimo gol in carriera. La premiazione avverrà nell’intervallo di Nuova Rieti Calcio-Poggio Bustone».