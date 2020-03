Rieti, torna la neve nell'alto reatino

RIETI - Neve a fine marzo nell'alto reatino. Un fenomeno nemmeno tanto fuori dal comune per le zone di Amatrice ed Accumoli, ma anche per gli altri comuni vicini, che dopo il forte vento di ieri (previsto dal bollettivo della Protezione Civile Regionale), si sono risvegliati questa mattina sotto la neve.



Nevica da stamattina, ma per il momento la situazione è sotto controllo e non si segnalano ancora disagi particolari, vista anche la quarantena dovuta al Coronavirus che costringe gli abitanti a restare a casa dopo i decreti del Governo.



L'attuale situazione meteo, come hanno spiegato gli esperti, è causata da una massa gelida di aria proveniente dalla Russia, che ha portato ad un calo drastico delle temperature e a venti forti. Sempre secondo i meteorologi, quest'ondata di freddo dovrebbe persistere fino alla fine della settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA