Fara Sabina, test salivari: giovedì 29 aprile si svolgeranno nel plesso di Borgo Quinzio

Domani, giovedì 29 aprile, seconda giornata di test salivari all'istituto comprensivo di Fara Sabina.

Dopo lo screening effettuato lunedì a Talocci, in cui i 59 alunni aderenti sono risultati tutti negativi, domani toccherà ai bambini del plesso di Borgo Quinzio. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Asl di Rieti e il comitato Bassa Sabina della Croce Rossa italiana che si occupa dell’esecuzione dei test. I volontari della Cri, appositamente formati dalla Asl, si occuperanno di somministrare ai bambini le salivette, costituite da un piccolo cilindro di cotone che va tenuto in bocca per 4 minuti, e tutte le operazioni si svolgeranno durante l’orario scolastico.

Alla giornata non parteciperanno le due classi della primaria che sono in quarantena e ieri sono state sottoposte al primo tampone nasofaringeo previsto dal protocollo Covid, i cui risultati sono attesi in giornata. L’isolamento per alunni e docenti, attivato a seguito di due positività riscontrate tra gli studenti, si concluderà il sei maggio con un secondo test molecolare.

