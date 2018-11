RIETI - C’è un nuovo gestore al rifugio «Massimo Rinaldi», in cima al Terminilletto: è Emanuele Ludovisi, 36 anni, laziale di Ardea, che la scorsa settimana ha preso possesso del rifugio dal tetto e dalle persiane rosse del Cai e della terrazza più alta e più bella del Terminillo.



Pietro Ratti, l’alpinista reatino che l’ha gestito per anni con caparbietà e passione, aveva infatti deciso di passare la mano anche se, complice la splendida ottobrata di quest’anno, è rimasto aperto fino all’ultimo.



La consegna delle chiavi da parte del presidente del Cai di Rieti, Giuseppe Quadruccio, è avvenuta martedì scorso.



