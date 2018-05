Neve al Terminillo: fiocchi in paese, due metri in quota

Neve al Terminillo. Complice il brusco calo delle temperature portato dal al. Complice il brusco calo delle temperature portato dal ciclone islandese , i fiocchi sono tornati oggi intorno alle 11 anche sul centro abitato della stazione sciistica del Reatino. Alcune immagini, diffuse ieri su Facebook da Vito Paciucci, vicesindaco di Leonessa (Rieti), comune confinante con Terminillo, mostra che a quota 1900 metri nel versante nord di Terminillo sono ancora presenti circa 2 metri di neve. Uno scenario inconsueto a metà maggio.

«Terminillo versante nord ( Leonessa) c’è neve sufficiente per sciare, unica zona del centro Italia, una risorsa economica per tutta la Provincia di Rieti !!! Basta con il partito del NO è ora che ci facciamo sentire, ne vale del nostro futuro!!», scrive Paciucci sul Facebook rilanciando l'idea di promuovere il turismo sciistico a ridosso dell'estate».