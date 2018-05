Meteo, il ciclone islandese invade l'Italia: temperature giù e bombe d'acqua

Sull'Italia irrompe il secondo ciclone del mese di maggio in arrivo dall'Islanda e che condizionerà il tempo durante tutta la settimana. Secondo il sito iLMeteo.it, il meteo resterà instabile durante i prossimi sette giorni, con piogge, temporali e un clima autunnale che farà scendere le temperature sotto i 20 gradi in molte città.GUARDA ANCHE:Oggi i rovesci interesseranno soprattutto Liguria, alta Toscana e settori alpini, mentre martedì saranno Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna, il Triveneto e le Alpi ad avere temporali, che sono attesi a Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Trieste.Non migliorerà nemmeno mercoledì con temporali ancora sul Lazio, in Campania, su Alpi e Prealpi, sul grossetano e sulla Venezia Giulia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, annuncia altri temporali anche per giovedì, soprattutto al Centro, mentre venerdì l'instabilità sarà meno diffusa. Secondo i dati provenienti dal Centro Europeo con sede a Reading (Ecmwf) il weekend 19-20 maggio vedrà l'arrivo del 3° ciclone, questa volta dal Nord Europa e sarà ancora maltempo.