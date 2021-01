Tarano, anziano si impiglia in un nastro trasportatore e perde una mano

RIETI - Incidente sul lavoro a Tarano. Nella mattina di oggi, 4 gennaio, un anziano che stava lavorando in un’azienda agricola del comune sabino è rimasto impigliato con un braccio in un nastro trasportatore per frumento e cereali.

Dopo essere stato soccorso è stato trasferito al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma dove i medici hanno prestato le prime cure constatando la perdita di una mano.

Sulle cause dell’incidente sono al lavoro i carabinieri della stazione di Collevecchio che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA