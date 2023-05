Suora sbaglia manovra e sfonda un muraglione con l'auto: paura in provincia di Rieti

RIETI - Auto con una suora alla guida sfoda il muraglione e rimane in bilico nell'auto. Paura a Cittaducale, per due suore, di origine nigeriana, del convento angioino: una di loro, alla guida, ha perso il controllo del proprio veicolo in un tratto curvilineo in via Carlo Poerio.

L'impatto dell'auto ha causato lo sfondamento del muro dove si è aperta una breccia, da cui il veicolo guidato dalla suora (con lei a bordo) è rimasto pericolosamente in bilico sulla strada sottostante. Sul posto pompieri e carabinieri e tanti passanti e curiosi che hanno assistito alla scena, tentando anche di trarre subito in salvo le sorelle che, fortunatamente non hanno riportato conseguenze di rilievo.