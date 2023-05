Auto a fuoco dopo lo schianto contro un albero: ragazzo ferito

Auto in fiamme dopo lo schianto contro un albero: ragazzo ferito in modo lieve. Oggi, intorno alle 15, una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto, è intervenuta a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 16, nel comune di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto Honda che mentre percorreva la statale in direzione Martinsicuro ha urtato violentemente contro un cipresso e ha preso fuoco. Il 28enne alla guida ha riportato lievi traumi.