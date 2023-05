Malore alla guida e si schianta contro un albero: morto Donato Pace

Ha accusato un malore mentre era alla guida della sua Fiat 600 e ha finito per schiantarsi contro un albero dopo aver perso il controllo del mezzo. Per Donato Pace, 86 anni, di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Il pensionato, che ha sempre svolto l’attività di agricoltore, stava raggiungendo ieri mattina, prima di mezzogiorno, Lanciano ed era giunto all’altezza della frazione Villa Martelli, spesso utilizzata come scorciatoia da chi proviene da Rocca, in questo caso dalla contrada Lappeto, dove risiedeva con la famiglia, ma anche dalle contrade di Fossacesia. Sul posto è immediatamente giunto un equipaggio del 118 ma, purtroppo, i sanitari non hanno potuto salvarlo. Era già morto. Della dinamica dell’incidente stradale si sono occupati i carabinieri di Lanciano.

Pace lascia la moglie Anna e i figli Vincenzo e Osvaldo che hanno ricevuto grande vicinanza al loro dolore. La procura di Lanciano ha restituito la salma alla famiglia per il rito funebre che si svolgerà oggi, mercoledì, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di San Matteo Apostolo. «Donato era una brava persona, molto religiosa e impegnato nell’ attivismo associativo in paese – lo ricorda il sindaco Fabio Caravaggio - Ai familiari esprimo il cordoglio dell’intera comunità di Rocca San Giovanni».

Poche ore dopo, nel pomeriggio un altro ottantenne è stato trovato privo di vita in casa in contrada Mancini di San Vito Chietino. L’uomo F. D. A., viveva solo e non usciva spesso di casa ma da un paio di giorni non aveva dato notizie di sé. I familiari l’hanno cercato e lo hanno trovato privo di vita. Anche in questo caso si parla di improvviso malore. Con molta probabilità la procura frentana disporrà l’autopsia per capire la natura del decesso. Sul posto i carabinieri sanvitesi.