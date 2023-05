Studenti di un Master dell'Università di Camerino in visita al Museo e al centro storico di Cittareale

RIETI - Gli studenti della 16° edizione del Master Universitario di secondo livello "Aree interne. La rinascita post disastro naturale progettare con le comunità" dell’Università degli studi di Camerino, hanno visitato sabato scorso il comune di Cittareale. L'obiettivo del Master era l’approfondimento teorico ed operativo di metodi e strumenti per la pianificazione e la gestione delle aree interne, con particolare attenzione agli aspetti connessi al paesaggio, allo sviluppo locale e alla gestione sostenibile dei servizi.



Gli studenti sono stati accolti dal Sindaco Francesco Nelli, insieme al Direttore del Corso, il Prof. Massimo Sargolini: una visita al paese, in particolare nella frazione di Trimezzo, nel centro storico e al museo Civico di Cittareale, esposizione che raccoglie importanti reperti archeologici del territorio, alcuni dei quali provenienti da una grande villa romana, si pensa quella in cui nacque l’imperatore Tito Flavio Vespasiano.



“Apprendere direttamente sul campo è una prerogativa essenziale, così come implementare la sinergia tra le nostre realtà e il mondo accademico -ha detto Nelli-. Crediamo molto in questo e siamo lieti di questa collaborazione, in particolare con l’Università di Camerino, che si rinnova per il secondo anno consecutivo, della quale ringraziamo il Direttore del corso, Prof. Sargolini. Con l’occasione, invitiamo tutti a visitare il nostro Museo che è sempre aperto, a richiesta, grazie all’operato dei volontari che garantiscono questo servizio”.



Per poter visitare il museo, a richiesta, è possibile telefonare in comune allo 0746 947032 oppure inviare una mail a comune.cittareale@libero.it.