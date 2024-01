Ilary Blasi e lo strano interesse per "Chi l’ha visto": passerà alla televisione pubblica?

Giovedì 25 Gennaio 2024, 11:10

Recentemente, Ilary Blasi ha pubblicato foto del suo televisore sintonizzato su "Chi l'ha visto?" con la scritta "Mercoledì be like". Alcune testate giornalistiche hanno riportato i rumor che circolano sui social, suggerendo che la condivisione di Ilary possa essere un segnale di apertura alla televisione pubblica. Non c'è ancora conferma o smentita, ma dopo vent'anni, avanza l'ipotesi di un addio a Mediaset. Considerando l'incertezza riguardo al destino de "L'Isola dei Famosi", alcuni speculano che le storie di Instagram di Ilary rappresentino un accenno di interesse verso la Rai. Va detto che la conduttrice de "L'Isola dei Famosi" ha condiviso immagini simili dello show di Sciarelli anche negli anni precedenti. Nel 2016, durante un'intervista a Striscia la Notizia, Ilary aveva confessato di essere una grande fan di "Chi L'Ha Visto", sottolineando la sua abitudine di guardare lo spettacolo ogni mercoledì su Rai Tre. La sua mancata visione di una partita di suo marito Francesco Totti, causa il sonno, era stata all'origine di uno dei tanti tapiro ricevuti. Photo Credits: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset; music by Korben MKdB



