Bf Sport, impatto negativo in campionato: 2-1 dal Settebagni. Gentili: «Meno superficialità e più carattere»

Domenica 3 Ottobre 2021, 15:20

RIETI - Dopo l’ottimo avvio in Coppa Italia, la Bf Sport incontra le prime difficoltà al debutto in campionato: in trasferta sul campo del Settebagni termina 2-1 per i padroni di casa.

La gara

Torna Monaco dal primo minuto dopo un leggero risentimento muscolare che lo ha tenuto fuori per entrambe le gare di Coppa. L’esplosivo undici sceso in campo deve trovare ancora i meccanismi per vincere e convincere.

Una Bf Sport non concentrata si fa sorprendere troppo rapidamente dai padroni di casa del Settebagni. Intorno alla metà della prima frazione di gioco i romani conquistano un calclio di rigore su errore difensivo dei reatini. Il penalty porta il match sull’1-0. A riposo in svantaggio, la ripresa non porta i risultati sperati. Intorno al 20’, alla ricerca del pareggio, i gialloneri si sbilanciano e subiscono il raddoppio su ripartenza. Nel finale una bella azione portata avanti di Ciaramelletti e Pangalozzi portano Monaco ad appoggiare la palla in rete a pochi centrimentri dalla porta e accorciare le distanze. Al 40’ gli ospiti protestano per un calcio di rigore ma il direttore di gara non è dello stesso parare e fa proseguire.

Il tecnico

«Una sconfitta meritata – afferma mister Fabio Gentili – un atteggiamento troppo superficiale e poco carattere per affrontare un campionato di Promozione. Siamo ancora con la testa sulla Coppa ma qui la musica è cambiata».