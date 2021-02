Il Rieti ospita il Notaresco al Gudini e punta a tornare al successo dopo oltre un mese. Prandelli pronto al debutto

RIETI - Il Rieti ancora al Gudini: domani, 24 febbraio, la sfida con il Notaresco. Alle 14:30, nel turno infrasettimanale, è in programma la seconda giornata di ritorno. Gli amarantocelesti non portano a casa i tre punti dal 20 gennaio scorso nella sfida con il Porto Sant’Elpidio (3-1), poi tre pareggi e due sconfitte con annesso il rinvio del match con il Montegiorgio. Disponibile sin da subito la new-entry Matteo Prandelli: da vedere se mister Campolo lo schiererà nell’undici iniziale o nel corso della sfida. Il Rieti lotta per il quarto posto mentre il Notaresco, dopo lo stop nella gara con il Pineto punta a tenere il passo delle prime due della classifica. Il primo incontro tra i due club (4 ottobre) terminò 0-0.

Tutte in campo le altre formazioni del girone F. In vetta, il Città di Campobasso vuole allungare nella sfida con il fanalino di coda Olympia Agnonese mentre il Castelnuovo Vomano sfida il Pineto, la miglior difesa del girone con 11 gol subiti in 13 gare. Sono cinque i club in lista per l’assalto al quarto posto: il Castelfidardo va in casa dell’Aprilia, la Cynthialbalonga tra le mura del Montegiorgio. Sfida alla portata per il Vastogirardi in trasferta a Porto Sant’Elpidio. Anche la Vastese vede il quarto posto distante solo tre punti: i biancorossi giocano in casa del Real Giulianova. Occhi puntati anche sul match Recanatese-Tolentino rispettivamente nona e decima in classifica. Nella zona calda della classifica va in scena la sfida tra l’Atletico Terme Fiuggi e la Matese, la vittoria potrebbe portare un allontamento dalla zona caldissima.

Classifica

Città di Campobasso 36 (16 gare giocate)

Castelnuovo Vomano 34 (18)

Notaresco 32 (16)

Castelfidardo 28 (17)

Cynthialbalonga 28 (18)

Vastogirardi 27 (17)

Rieti 26 (17)

Vastese 25 (18)

Recanatese 22 (15)

Tolentino 21 (16)

Aprilia 21 (17)

Montegiorgio 20 (14)

Atletico Terme Fiuggi 19 (16)

Pineto 17 (13)

Matese 17 (14)

Real Giulianova 9 (16)

Porto Sant’Elpidio 3 (15)

Olympia Agnonese 3 (15)

