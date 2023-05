Santa Rita, la benedizione delle auto in tre postazioni a Santa Rufina

RIETI - La devozione per Rita, la santa di Cascia, è forte anche a Rieti e provincia. A Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, domani sarà possibile far benedire le auto in tre postazioni, su via salaria per l’Aquila sia al bivio del ristorante “Da Valerio” che al parcheggio adiacente la Residenza Sanitaria Assistita. La terza postazione sarà in via delle scienze, nella zona ex Micros.

Questi gli orari: dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

«Santa Rita – spiegano dalla parrocchia, guidata da don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme – è un evento di festa molto coinvolgente ogni anno da sette anni, nonostante la pandemia ci abbia bloccato, per una edizione.

Il ringraziamento è rivolto a tutti gli operatori parrocchiali che aiuteranno a vivere al meglio questa giornata, dedicata alla santa delle cause impossibili e protettrice degli automobilisti».

I fedeli della parrocchia di Santa Rufina si sono ritrovati ieri sera al centro pastorale per il tradizionale falò dell’Ascensione. Un momento di preghiera e di comunione, rivolto in particolare ai ragazzi che il 4 giugno riceveranno i sacramenti della Eucaristia e della Confermazione. Per l’occasione si è pregato anche per le vittime e per tutte le persone coinvolte dall’alluvione in Emilia Romagna.