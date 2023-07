Le chiede di sposarlo con un audio del padre defunto. aveva ottenuto la «benedizione» dal suocero prima che morisse

Una giornata indimenticabile per i prossimi sposi. Lui le ha fatto la proposta, lei ha detto «Sì». Niente di strano se non fosse che lo sposo ha fatto la proposta di matrimonio in maniera davvero singolare e commovente, tanto che il video del gesto è diventato virale. Protagonista della storia è il padre della sposa, suocero di lui: «presente» il giorno della proposta nonostante la morte.

«Sì, lo voglio»

L'uomo, che ha preferito restare anonimo, ha chiesto la mano della sua fidanzata Emily.

Prima di inginocchiarsi per darle l'anello, il televisore di casa si è acceso.

Dal monitor, all'improvviso, si è udita la voce del padre di Emily: «Figliolo, hai la mia benedizione. Non mi resta molto tempo su questa terra. So che ami Emily e so che ti prenderai cura di lei. Dio ti benedica, hai il mio permesso di sposarla».

A quel punto la donna ha iniziato a piangere tenendosi le mani sul viso. Quando si è girata, il futuro marito era in ginocchio: «So quanto fosse importante per te che io ottenessi il permesso di tuo padre, e sono riuscito a ottenerlo solo pochi giorni fa. Vuoi sposarmi?». Tra i singhiozzi, Emily ha risposto «Sì». La coppia poi si è abbracciata.

WATCH: Man Proposes With Audio Of Woman's Deceased Father! https://t.co/SQmxJ0iJNC — KGBSanDiego (@KGBSanDiego) July 11, 2023

Il video è stato condiviso dalla creatrice digitale Hannah Schibi, nota per pubblicare video che scaldano il cuore e che non sembra avere alcun legame con la coppia. È stato originariamente condiviso su TikTok, dove ha toccato il cuore di oltre 15,6 milioni di persone.