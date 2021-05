Carabinieri, benedetti anche gli automezzi impegnati quotidianamente nel controllo del territorio

RIETI - In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia, i militari impegnati nel servizio di controllo del territorio nel capoluogo reatino sono transitati anche nei punti allestiti per la benedizione de i veicoli.

In particolare in Largo Salvo d’Acquisto, presso la Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, i militari della Compagnia e della Stazione di Rieti hanno ricevuto la benedizione dai sacerdoti don Giacinto e don Casimiro, i quali hanno invocato la protezione della Santa per gli uomini e le donne impegnati nella vigilanza a favore della popolazione reatina.

