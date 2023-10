Fc Rieti, finisce 0-0 sul campo del Real San Basilio. Ferazzoli: «Buona prova di maturità»

RIETI - Si conclude col punteggio di 0-0 la sfida tra il Real San Basilio e il Fc Rieti. Una partita che, a dispetto del risultato a reti bianche, ha regalato diverse emozioni e altrettante occasioni da gol da ambo le parti. In avvio, a dire il vero, la formazione reatina il gol lo aveva anche trovato con Fiorucci al 7', ma per l'arbitro la posizione di partenza del mediano amarantoceleste era oltre l'ultimo difensore del San Basilio. Alla distanza i padroni di casa trovano le misure per offendere nei sedici metri finali e la difesa amarantoceleste ha il suo bel da fare per evitare di capitolare come quando alla mezz'ora Politanò salva sulla linea di porta una conclusione di Nuovo, destinata a finire la corsa in fondo al sacco. Ma complessivamente un pareggio giusto.

LE DICHIARAZIONI

«È stata una partita difficile, tosta, maschia che per noi rappresentava un banco di prova e debbo dire che i ragazzi l'hanno saputa interpretare nella maniera giusta. C'è mancato solo il gol, ma le occasioni le abbiamo create e soprattutto siamo riusciti a fare quello che avevamo provato in settimana.Abbiamo avuto difficoltà perché loro sono una buona squadra, ma i ragazzi sono stati in campo con la giusta maturità.

Andiamo avanti consapevoli di poterci migliorare ulteriormente lavorando con la stessa intensità con cui abbiamo affrontato questa prima parte di stagione». Sono le parole di Fabrizio Ferazzoli, tecnico del Fc Rieti.

IL TABELLINO

Real San Basilio (4-4-2): Rieppi; Ceccarini, Delle Monache, Cerbara, Galia; Felli (18'st Valentini), Mariani, Valenzi (34'st Tucci), Nuovo; Attini (9'st Panariello), Chesne ((18'st Tagliabue). A disp.: Rossini, Torri, Di Gennaro, Nicoletti. All.: Simeone.

Rieti (4-2-3-1): Cingolani; Peschiaroli, Severoni, Politanò, Nobile; Lommi (34'st Parente), D. Ferazzoli; Cavallari (19'st Sandu), Fiorucci (44'st Alongi), Pezzotti (34'st Cardini); Tramontano (30'st Romani). A disp.: Antonucci, Adiko, Bianchetti, Zilianti. All.: F. Ferazzoli.

Arbitro: Sanna di Ostia Lido (Falasconi-Capogna).

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Galia, Nuovo (S), Peschiaroli, Cardini (R). Angoli: 4-3. Recupero: 1-5.